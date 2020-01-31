Manisa BBSK'lı sporculardan Yunan vekile bayraklı tepki

Avrupa Parlamentosu'nun Brüksel'deki Genel Kurulunda, kağıda basılmış Türk Bayrağı'nı yırtarak hakaret içeren ifadeler kullanan Yunan üye Ioannis Lagos'a bir tepki de Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan geldi. Kulübün bünyesinde faaliyetlerini sürdüren takımlar, 8x12 metre uzunluğunda Türk Bayrağı açarak, konunun hassasiyetine dikkat çekti.

Türk Bayrağını yırtan Avrupa Parlamentosu üyesi Ioannis Lagos hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılırken, toplumun her kesiminde tepkiler artarak devam ediyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyespor da Türk Bayrağı'nın kutsallığını herkese bir kez daha hatırlatmak için önemli bir çalışmaya imza attı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Basketbol A takımı, basketbol altyapı takımı, yüzme altyapı takımı ve okçuluk altyapı takımı; gün içerisinde gerçekleştirdikleri antrenman öncesi Türk Bayrağı açarak, Türk toplumunu derinden etkileyen olaya dikkat çekti.