Manisa BBSK'nın 3 sporcusu ve 1 antrenörü milli takıma seçildi

Manisa BBSK'nın 3 kadın karate sporcusu ve bir antrenörü, Konya'da gerçekleştirilecek olan Karate 1 Series A müsabakalarında mücadele edecek olan Türk Milli Takımı'na seçildi.

Karate Ranking Müsabakası olan Karate 1 Series A müsabakaları, 10-12 Mart tarihleri arasında 76 ülkeden bin 73 sporcunun katılımıyla Konya'da gerçekleştirilecek. Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde gösterdikleri performans ile dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularından; Nurbade Büber Büyük Kadınlar 61 kg, Sümeyye Teke Büyük Kadınlar 68 kg, Gülçin Akyıldız ise Büyük Kadınlar +68 kg kategorilerinde ve kulüp antrenörlerinden Enes Eşsiz de Milli Takım Antrenörü olarak Karate 1 Series A müsabakalarında Türkiye'yi temsil edecek.

Turnuvada Türkiye adına yarışacak olan 3 kadın sporcunun hedefi ise milli forma ile madalya kazanmak.