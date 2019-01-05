Manisa BBSK'nin Belek kampı devam ediyor

Lig Kırmızı Grupta zirve mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor futbol takımı gerçekleştirdiği çift antrenmanla Antalya Belek'te ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

Antalya Belek'te devam eden kampı ziyaret eden kulüp başkanı Mevlüt Aktan, futbol şube sorumlusu Hakan Kadayıfçılar ve yönetim kurulu üyesi Gökmen Aytaç da antrenmanı izleyerek futbolculara moral verdi.

Manisa BBSK Teknik Direktörü Levent Devrim önderliğinde ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te yoğun bir tempoda sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor, sabah ve akşam olmak üzere yaptığı çift antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Sabah yapılan idmanda kuvvet ve atak sonlandırma ağırlıklı çalışma yapan futbolcular, akşam ise taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.