Manisa BBSK'nın devleri kritik Bursaspor maçına hazır

Türkiye Basketbol Ligi'nde 26'ncı hafta mücadelesinde play-off mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı yarın sahasında, şampiyonluğunu ilan etmek için bir galibiyete ihtiyacı olan Bursaspor'u ağırlayacak.

6 Nisan Cumartesi günü saat 15.30'da Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak kritik maçın hazırlıklarını sürdüren Manisa BBSK'da tek hedef galibiyet. Baş antrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde sürdüren Manisa Büyükşehir'in devleri hazırlıklarına galibiyet parolasıyla devam ederken, yönetim kurulu üyesi Bora Çaylan, Bursaspor'la oynayacakları kritik maça tüm Manisalıları davet etti. Cumartesi günü Muradiye Spor Salonu'nda basketbol şöleninin yaşanacağını söyleyen Çaylan, “Ligde son 5 haftaya girildi ve rakibimiz Bursaspor şampiyonluğunu büyük ölçüde garantiledi. Rakibimizi tebrik ediyor ve yeni sezonda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde başarılar diliyoruz. Bizde play-off hesapları yapan bir takımız. Cumartesi günü Muradiye Spor Salonu'nda konuk edeceğimiz Bursaspor, salondan galibiyetle ayrılıp şampiyonluk turu atmak isteyecek. Bursasporlu taraftarların maça ilgisi en üste seviyede olacak gibi görünüyor. Manisalı basketbol severlerden bizim için play-off yolunda hayati önem taşıyan bu maçta takımlarının yanında olmalarını istiyoruz. Play-off yarışında heyecan son haftaya kadar sürecek. Türkiye Basketbol Ligi'nde ilk sezonumuzda play-off hedefine ulaşmak istiyoruz. Biz bu hedefe koşarken, taraftarlarımızı da yanımızda görmek istiyoruz. Cumartesi günü Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı'mızınplay-off yolunda çok zorlu bir engeli aşması için hep birlikte 'haydi maça' diyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Basketbol Ligi'nde Cumartesi günü saat 15.30'da Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bursaspor maçı öncesinde ev sahibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, 38 puanla 10'uncu sırada yer alırken, konuk takım Bursaspor ise 47 puanla zirvede bulunuyor. Ev sahibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, ligde oynadığı 25 maçta 13 galibiyet ve 12 yenilgi alırken, lider Bursaspor ile oynadığı 25 maçta 22 galibiyet ve 3 yenilgi aldı.