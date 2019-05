Manisa BBSK'nın ismi Manisa FK oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Olağanüstü Genel Kurul gerçekleşti. Gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul'un ardından şirketleşen takımın yeni adı Manisa Futbol Kulübü oldu. Başkan Mevlüt Aktan'ın güven tazelediği kurulda yönetim sayısı 7'den 12'ye çıkarıldı.

Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, yöneticiler ve kongre üyeleri katıldı.

Genel Kurul'da konuşan Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi. Bu sezon Spor Toto 1. Lig hedefine çok yaklaştıklarını belirten Aktan, “Başarılı geçirdiğimiz bir sezonda Spor Toto 1. Lig'in kapsından döndük. Ancak bu sezonki başarı gelecek sezon için bizi daha da hırslandırdı. İnşallah yeni dönemle birlikte yeni sezonda doğrudan Spor Toto 1. Lig'e yükseleceğiz. Manisa'ya, Manisa halkına eski özlenen güzel günlere taşıyacağız. Bize bu süreçte desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum” dedi.

Cengiz Ürgen: “Nereden nereye”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de genel kurul üyelerine hitap etti. Kısa sürede önemli işler başardıklarını belirten Başkan Ergün, “Nereden nereye. Birazcık hafızalarımızı yoklamak istiyorum. Çünkü hepimiz insanoğluyuz, hepimiz bazı şeyleri çabuk unutabiliyoruz. Zaman zaman bunları hatırlamakta fayda var. Öncelikle bu kulübe bugüne kadar emek veren başkan ve yöneticilere teşekkür ediyorum. Tabi bu teşekkür hak edenlere, hainlik yapmayanlaradır. Bu kulübün altını oymayanlaradır. Manisaspor çatısı altında çok değerli yöneticilerle çalıştık. Allah hepsinden razı olsun. 10 yıl önce geldiğimizde, amatörde mücadele eden amatör bir Manisa Belediyespor vardı. Yıllarca bu iki kulübün bir alt yapı biri üst yapı olmak üzere hep savunan ve sahada bunun mücadelesini vermiş biriyim. Ancak bu 10 yıl bizlere çok şey gösterdi. Manisa Belediyesi ve sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi başkanı seçilmiş olmamdan kaynaklı hiç istemediğim halde gelişen süreç içerisinde her iki kulübün siyaset nedeniyle ayrışmasına sebebiyet verdi. Süreç içerisinde 1. Lig'den düşen Manisaspor'u tekrar şampiyon yaparak üst lige çıkarma noktasında desteğimizi vermiştik. Ancak sonrasında Manisaspor genel kurulunda üye noktasında çeşitli olayları yaşadık. Her şerde bir hayır vardır. Madem bu işi siyasete sokma gidildi, şahsıma yönelik Manisa'da cepheler açıldı, biz de kendi yolumuzda devam ediyoruz. Süper Amatör, ardından BAL, arkasından 3. Lig ve bu sene ilk defa çıktığımız bir 2. Lig. Ben her şeyden önce bu takımı 3. Lig'den 2. Lig'e ilk defa çıkaran başkan ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Allah onlardan bir kere daha razı olsun” diye konuştu.

“Galip sayılır bu yolda mağlup”

Bu sezon yaşananlardan dersler çıkartılıp gelecek sezona daha iyi hazırlanılması gerektiğini belirten Başkan Ergün, “Biraz önce Mevlüt Aktan Başkanımız ifade etti. Ben de buruğum ve üzüntülüyüm. Ancak bunlar futbolun içerisinde var. Nasıl yıllar önce Manisaspor tarihinde ilkler yaşandı, Süper Lig'e kadar bir trendi yaşadı Manisa, ilk defa bu ligde mücadele eden takımımızın play-off oynaması ve finalin kapısından dönmesi de büyük bir başarıdır. İstemediğimiz etkenleri, öngöremediğimiz faktörleri, sahada bizi izleyen herkes ve tüm Türkiye gördü. Galip sayılır bu yolda mağlup. Bu günün sloganı olarak bunu belirledim. Nedir bu cümle. ‘Şayet inandığın uğurda, elinden geleni ardında koymadıysan, kaybetmemek adına dişinle tırnağınla kazıdıysan ama sadece senin iradenin bu müsabakayı kazanmana yetmeyeceğini anladıysan, üzülme. Müsterih ol. Zira mağlubiyet her zaman kaybetmek değildir. Öyle olsa bile, kaybetmek senin şanından bir şey eksiltmez. Bırak kazandığını sanan düşünsün' demiş büyüklerimiz. Tabi ki yıllarca bu tecrübeyi yaşamış bir kişi olarak, bugün artık yeni bir dönem, yeni bir sayfa açmamız lazım. Artık düne değil yaşadıklarımızdan ders çıkararak, üzerine ne koyabiliriz diyerek yarınlara bakmamız lazım. Yarından itibaren, eksiklerimizi görerek ve daha fazla çalışarak geleceğe bakmalıyız. Bu anlamda yeni yönetime büyük görevler düşüyor. Tabi bu kulüp sadece futbol kulübü değil. Manisa bünyesinde 5 bine yaklaşan evladımıza spor eğitimi veriyoruz. Önceliğimiz her zaman çocuklarımıza sahip çıkmamız. Onları geleceğe daha iyi taşıyabilmemiz. Onlara daha güzel fiziki şartları sunabilmemiz. Arkadaşlık duygularını verebilmemiz. Ülkesini, ailesini ve aidiyetini seven bireyler haline getirmek birinci önceliğimiz. O açıdan bu 13 branşta hizmet veren hocalarımıza, teknik kadrolarına, sahadaki çim bakımını yapan, çamaşırını yıkayan işçi kardeşime kadar hepsine teşekkür ediyorum. Ancak futbol kulübünün lokomotif olarak görülmesinin önemini vurgulamak istiyorum. Tabi ki kulübün tanınırlığı, şehrin tanınırlığı önemli” ifadelerini kullandı.

“Manisa'yı eski günlerine taşıyacağız”

Manisa'nın eski günlerine tekrar döneceğine inandığını belirten Ergün, “Geçmişte de bulunduğum spor camiaları içerisinde mali konuda titizliğimi, her şeyin 1 lirasına kadar takip ettiğim noktasında başkan ve bana yakın olanlar bilir. Koyduğunuz her hedefe ulaşmanız veya başarılı olmanız bazen mümkün olmuyor. İstemediğiniz faktörler, düşünemediğiniz etkenler, bu işin içerisine girdiğiniz zaman belki istediğiniz hedefler noktasında bugün kaybetmiş olabilirsiniz ama yarın bu hedeflere taşımak birinci önceliğimiz olacaktır. O açıdan değerli başkan ve yönetici arkadaşlar hiç üzülmeyin. İnşallah önümüzdeki sezon bu sezondan da dersler çıkararak bu takımı doğrudan 1. Lig'e çıkartacağız. İnşallah Manisa'ya eski günlerdeki gibi güzel şeyler yaşatırız” dedi.

“Manisa FK, Manisa'yı en iyi şekilde temsil edecek”

Manisa Futbol Kulübü'nün Manisa'yı en iyi şekilde temsil edeceğini kaydeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Bugün önergeler verildi. Şirketleşme konusunda üyeler yönetime onay verdi. Burada amaç her şeyden önce bu kulübün daha kurumsal kimliği, kurumsal anayasası oluşmuş, şahısların üzerinde, kişiler değişse dahi, geliriyle, gideriyle, bütçesiyle ayaklarının üzerine basmış bir kulüp haline getirebilmek düşüncesiyle bu hamleyi yapıyoruz. İnşallah rabbim utandırmaz. Bu kulüp, Manisa'yı Manisa Futbol Kulübü olarak daha iyi temsil edecek. Sonuçta üzgünüz. Akhisarspor camiası üzgün onlar Süper Lig'e veda ettiler. Manisaspor camiası 3. Lig'e düştü. Bu sene üzücü bir sene oldu. Gönül isterdi ki bu üç kulübümüz için de şartlar farklı gelişseydi” diye konuştu.

Başkan Ergün'den yeni stat müjdesi

Yeni stat müjdesi de veren Başkan Ergün, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Mümin Özkasap Stadı'nın yapımından Halil Onultmak Spor Tesisleri'nin yenilenmesine, Tevfik Lav tesisi, Fikri Bayrıl tesisinin yenilenmesi ve alt yapıya hizmet etmesi noktasında önemli çalışmalar yaptık. Tabi hedef bitmez. Takımımızın bir üst lige yükselmesi noktasında başarıya endeksli bu süreç içerisinde imkanlarımız dahilinde Manisa'ya yeni bir stat yapmak her zaman idealim olmuştur. Bunu geçen dönemlerde yapamadık. İnşallah önümüzdeki süreçte 10-12 bin kişilik bir stadı Güzelyurt'taki sahamızda yapmak için çalışacağız. İnşallah başarırız” dedi.