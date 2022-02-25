Manisa BBSK'nın judocuları madalyayla döndü

Eskişehir'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Grup Şampiyonasında, Manisa Büyükşehir Belediyespor judo takımı 6 madalyayla Manisa'ya döndü.

Türkiye Judo Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Yıldızlar Grup Şampiyonası Eskişehir ilinde yapıldı. Şampiyonada, Manisa Büyükşehir Belediyespor judo takımı da mücadele etti. Yeşil-beyazlı judocular şampiyonada adeta yıldız gibi parıldadı. 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un judo takımında dereceye giren sporcular, Yozgat ilinde düzenlenecek olan Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi temsil edecekler.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, şampiyonada dereye giren yeşil-beyazlı judocuları ve antrenörleri kutlayarak Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda da başarılar diledi.

Sporculardan Kerem Şayık 46 kilogramda 1., Arda Aydın 66 kilogramda 1., Şilan Ertem 32 kilogramda 2., Arda Düzce 42 kilogramda 2., Deniz Avcı 57 kilogramda 3., Vatan Sever 66 kilogramda 3. oldu.