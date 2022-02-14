Manisa BBSK'nın karatecileri 5 madalyayla döndü

Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate takımı, Denizli'de düzenlenen Okul Sporları Yarı Final müsabakalarında 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Karate Okul Sporları Grup Yarışmaları, 12-13 Şubat tarihlerinde Denizli'de Hasan Güngör Spor Salonu'nda düzenlendi. 12 ilden sporcuların katıldığı müsabakalarda Manisa Büyükşehir Belediyespor da 7 sporcu ile yer aldı. Yarı final müsabakaları sonucunda Batuhan Bayır altın madalya kazanırken, Kevser Koparan gümüş madalya, Hansa Ceylin Borazan, Ebru Günayar, Şevval Bakan da bronz madalya kazanarak müsabakaları tamamladı. 5 madalya kazanarak organizasyonu tamamlayan karateciler önemli bir başarıya imza attı. Karate takımı antrenörü Ali Eşsiz, kendilerine verilen destekten dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü'ne teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun da, “Karate takımımız, bünyemize katıldığından beri aldığı başarılarıyla bizleri gururlandırıyor. Denizli'de düzenlenen Okul Sporları Yarı Final Müsabakalarında 5 madalya kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bartın'da düzenlenecek olan final müsabakalarında da aynı başarıları tekrarlamalarını temenni ediyoruz” diye konuştu.