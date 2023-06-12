Manisa BBSK'nın yeni sezon hedefi play-off

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde (BSL) mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Kulüp Başkanı Bora Çaylan, geçen sezon play-off'u son maçta kaçırdıklarını belirterek, yeni sezondaki hedeflerinin play-off olduğunu söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Toplantısı, Kulüp Başkanı Bora Çaylan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Olağan genel kurulun ardından yapılan ilk toplantıda 15 branşta yürütülecek çalışmalar değerlendirildi. Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya, Başkan Çaylan'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri; Gökmen Aytaç, Metin Memiş, Engin Altun, Özcan Nalbantlar, Orhan Haşim Elmalı, Akif Özer, Fevzi Açıkel, Mustafa Pekçetin, Mustafa Yücel ve Onur Örenay katıldı.

Yönetim kuruluna yeni giren isimler için görev dağılımı da yapıldı. Toplantının gündem maddelerinden biri de Manisa'yı basketbol branşında Süper Lig'de temsil eden Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün yeni sezon hedefleri oldu. Kulüp Başkanı Çaylan, İran Milli Takımı ile anlaşarak görevden ayrılan başarılı isim Hakan Demir'in yerine yine ligin tecrübeli isimlerinden Ahmet Kandemir ile sözleşme imzaladıklarını ifade ederek, “Geçtiğimiz sezon play-off'u son maçta kaçırdık. Bu sezonki hedefimiz play-off oynamak. FIBA'dan da Avrupa kupası noktasında davetiye bekliyoruz. Oyuncu kadromuzdaki planlamayı da teknik ekibimizle birlikte sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün öncülüğünde Manisa'mıza basketbol branşında daha büyük başarılar yaşatacağız” dedi.

Yönetim kurulu toplantısında, voleybol branşında kulüp çatısı altında yetişen sporcularla yaşanan şampiyonluk ve 2. Lig'e yükselen takımın başarısı da değerlendirildi. Camia için büyük bir gurur olduğunu ifade eden Çaylan da yeni sezon planlamalarına başladıklarını söyledi.

Basketbol branşının yanı sıra judoda, cimnastikte, okçulukta, atletizmde, motor sporlarında, badmintonda, dağcılıkta, yüzmede, izcilikte, eskrimde, karatede, teniste, avcılık ve atıcılıkta lisanslı ve lisanssız 7 binin üzerinde sporcu sayısıyla ülkenin lokomotif kulüplerinden biri olduklarını ifade eden Çaylan, “Biz, çatımız altındaki sporcularımızla, teknik ve idari ekiplerimizle kocaman bir aileyiz. Gençlerimizi spor vasıtasıyla kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor, Türkiye ve dünya şampiyonlukları yaşayan sporcular yetiştiriyoruz. Biz, bu ülkenin çocuklarına ve gençlerine fırsat verildiğinde neleri başarabileceğini biliyoruz” ifadelerini kullandı.