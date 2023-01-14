Manisa BBSK'ye forvet takviyesi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor 27 yaşındaki forvet oyuncusu Cecil Williams'ı kadrosuna kattı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Liginde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, son olarak Yunanistan'ın Apollon Patras takımında forma giyen Birleşik Amerikalı forvet Cecil Williams'ı kadrosuna kattı. Sezona Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta başlayan Cecil Williams, Manisa Büyükşehir Belediyespor ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Cecil Williams kimdir?

Profesyonel kariyerine 2018-2019 sezonunda Fransa'nın Sorgues BC ekibiyle başlayan Cecil Williams, sırasıyla Portekiz'de Galitos-Barriero, Polonya'da BC Zielona Gora, Fransa'da Entente Orleans 45, Romanya'da Dinamo Bükreş, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ ve Yunanistan'da Apollon Patras formaları giydi.

Cecil Williams, 2020'de Polonya'nın BC Zielona Gora ekibiyle Süper Kupa şampiyonluğu yaşarken lig finali oynama başarısı gösterdi.

27 yaşındaki forvet, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar anlaşmaya vardı.