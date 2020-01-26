İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa beşik gibi sallanmaya devam ediyor

22 Ocak Çarşamba günü saat 22.

22'de merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi olan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından Manisa'daki artçı sarsıntılar devam ediyor. Manisa'da son 16 saatte 119 artçı sarsıntının meydana geldiği öğrenildi.


22'de merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi olan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından sadece 26 Ocak saat 00.00'dan 16.00'a kadar Manisa'da en büyüğü 4.0 büyüklüğünde 119 artçı sarsıntı meydana geldi. Kandilli Rasathanesinden derlenen bilgilere göre meydana gelen artçılar Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinin mahallelerinde meydana geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.