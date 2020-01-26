Manisa beşik gibi sallanmaya devam ediyor

22'de merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi olan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından Manisa'daki artçı sarsıntılar devam ediyor. Manisa'da son 16 saatte 119 artçı sarsıntının meydana geldiği öğrenildi.

22'de merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi olan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından sadece 26 Ocak saat 00.00'dan 16.00'a kadar Manisa'da en büyüğü 4.0 büyüklüğünde 119 artçı sarsıntı meydana geldi. Kandilli Rasathanesinden derlenen bilgilere göre meydana gelen artçılar Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinin mahallelerinde meydana geldi.