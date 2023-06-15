Manisa Bezi, tescil yolunda

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Manisa'nın kültürel miraslarından olan Manisa bezinin ulusal ve uluslararası çapta tanınırlığının sağlanabilmesi için İşaret Tescil Belgesi'nin önemine değindi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından üretimi yapılarak yaşatılmaya çalışılan Manisa bezi için, İşaret Tescil Belgesi başvurusu yapıldı. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı'na yapılan başvuru, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Gonca Karavar, Doç. Dr. Esra Kavcı Özdemir ve Dokuma Eğitmeni Fatma Özkahraman tarafından gerçekleştirildi. Şehrin önemli değerlerinden olan Manisa bezine yapılan İşaret Tescil Belgesi'nin önemine değinen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, “İşaret Tescil Belgesi, Manisa bezinin ulusal ve uluslararası çapta tanınırlığının sağlanabilmesine önemli katkı sağlayacaktır. Manisa'mız için hayırlı olsun” dedi.