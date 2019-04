Manisa BİLSEM yine ödülle döndü

Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri İzmir Bölge Yarışması Ödül Töreni Gerçekleştirildi. 13. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri İzmir Bölge Yarışması ödül töreninde, Manisa Bilim ve Sanat Merkezi bu yıl da sergiden ödüllerle ayrıldı. Sergiye 3 proje ile katılan Manisa BİLSEM'li öğrenciler 2 farklı kategoride 3'üncülük ödülünün sahibi oldu.

TÜBİTAK, Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca bu yıl 13'üncüsü düzenlenen 2019 Yılı TÜBİTAK Ortaokullar Arası Araştırma Projeleri Yarışması'na İzmir Bölgesi'nden 893 proje başvurusu yapıldı ve İzmir Bölge Sergisinde ilk 100 proje sergilendi. Ege Bölge Sergisinde Manisa'yı başarıyla temsil eden Manisa Bilim ve Sanat Merkezi ilk 100'de 3 projeyle yer aldı.

Kültürpark Fuar Alanı 1A Holünde gerçekleştirilen sergide; toplam on kategoride yarışmaya katılan 100 özgün proje dikkat çekti. Alanında uzman değerlendiriciler tarafından özgünlük, yenilikçilik, yararlılık, uygulanabilirlik, özümseme ve hakimiyet, kullanılan bilimsel yöntem gibi kriterlere göre değerlendirilen sergideki 100 projenin içinden her kategoride birinci, ikinci ve üçüncü olan projeler belirlendi.

TÜBİTAK Ortaokullar Arası Araştırma Projeleri Yarışması'nda konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve AR-GE Birimi yöneticisi Necmettin Okumuş, “Bizler TÜBİTAK ve diğer projeleri destekleyen kurumların bu tarz yarışmalarında öğrencilerimizin temel bilimler, sosyal bilimler ve bu alanlarda çalışmalar yapmasına teşvik etmek araştırma ve geliştirme odaklı becerilerini geliştirmelerini amaçlamaktayız. Her bilgi her proje ve her fikir değerlidir. İnsan oğlunun bir sonraki evriminde neye benzeyeceğini bilemiyoruz ama veriyi analiz etme yeteneği mutlaka çok güzel olacaktır ve bu yeteneğini kullananlar dünyanın hakimi, dünyayı yöneten ülkeler, gruplar, şirketler olacaklardır” dedi.

Okumuş, “600 yıl boyunca dünyaya; bilme ilme ve fene önem vererek adaletle, merhametle hükmederek bu günlere geldik. 1900 yıllara geldikten sonra bir duraksama yaşasak da son 10 20 yılda biz tekrar bilimde fende kendi üretimimiz, kendi fikirlerimizi öne koyarak tekrar dünyada teklif verme konumuna gelmiş bulunmaktayız. Bu da sizlerin yapacağınız bundan sonra da bizlerin, TÜBİTAK'ın ve diğer kurumların destekleyeceği projelerle inşallah daha iyi seviyelere yükselecek ve geçmişte olduğu gibi bugünde dünyaya yön veren kadim coğrafyanın insanları olarak sizler; gelecekte tekrar teklifleri sunan, tekliflere açık, adaletli, merhametli, ilimde, fende ilerlemiş bir coğrafyanın insanları olarak bu projelerle yer alacaksınız. Umudum ve ümidim odur ki, görünen odur ki sizler onu yapabilecek güçtesiniz. Biz Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu yolda elimizden gelen ne desteğimiz varsa, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve kurumlarımıza bu desteği sağlamaktayız ve sağlamaya devam edeceğiz. Projeye katılan tüm kurumlara, öğrencilerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum ve hepinize saygılar sunuyorum” diye konuştu.

Manisa Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Özgür Emeksiz, bu tür yarışmaların ülkenin geleceği olan gençleri, bilimsel çalışmalara ve araştırmaya özendirdiğini, bu yıl ülke geneli 12 bini geçen başvuru sayısı olduğunu, Bölge Sergisine davet edilen 100 projenin 3'ünün Manisa'yı temsilen Manisa BİLSEM'li öğrencilere ait olduğunu ifade etti.

Merkezi Müdürü Özgür Emeksiz, “ Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması İzmir Bölge Sergisinde kurumumuzu 3 proje ile başarıyla temsil eden, 2 projeleri üçüncülük derecesi ile ödüllendirilen öğrencilerimizi ve danışman öğretmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam edeceğine inanıyorum. Manisa Bilim ve Sanat Merkezi olarak hedefimiz; bu özgün projelerle başvuru sayısını arttırmaktır. Yarışmaya katılan tüm gençlerimizi, bu gururu bize yaşattıkları için öğrencilerimizi, danışman öğretmenlerimizi ve idarecilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.

Danışman öğretmenliğini Fen Bilgisi Öğretmeni Selman Ülker'in yaptığı, 5. sınıf öğrencileri Yasin Çoban ve Feyzi Taylan Ok adlı öğrencilerin projesi “Asit Yağmurlarından Korunma Sistemi”, danışman öğretmenliğini Fizik öğretmeni Metin Derinkaya'nın yaptığı, 6. sınıf öğrencileri Zeynep Çeşmeci ve Melike Sude Kalıpçı adlı öğrencilerin projesi “Özkütlemetre ” ile 893 proje arasından sıyrılarak İzmir Bölgesinde teknoloji tasarım ve fizik alanlarında 3'üncülük ödülü kazanma başarısı gösterdi.

Danışman öğretmenliğini Fen Bilgisi Öğretmeni Selman Ülker'in yaptığı, Rıfat Arda Biçer ve Yusuf Tamer Akyol adlı öğrencilerin projesi “Elektrostatik Baca Sistemi” ise sergiye katılanların büyük beğenisini kazandı.