Manisa bir spor kompleksi daha kazanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından eski Sümerbank arazisi üzerinde hayata geçirdiği ve içerisinde basketbol sahalarından futbol sahalarına, tenis kortlarından salonlarına kadar her yaşa ve her kesime hitap eden spor alanları ve yeşil alanlarının bulunduğu Bülent Yelkenci Spor Kompleksi'nde hizmet için geri sayım başladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve merhum futbol adamı Bülent Yelkenci'nin adının verildiği spor kompleksinde incelemelerde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların tamamlandığını ve işletme kısımlarında hazırlıkların devam ettiğini belirten Başkan Vekili Güzgülü, önümüzdeki hafta içerisinde tesisin hizmet vermeye başlayacağını söyledi. Her yaşa ve her kesime hitap eden dev kompleksin Manisa için önemli bir yatırım olduğuna da vurgu yapan Güzgülü, hem ailelerin hem de çocukların bu önemli hizmetten gönüllerince faydalanacağını ifade etti.

Kompleksin içerisinde yer alan çim sahada Süper Lig'de top koşturmuş önemli yıldızların yer aldığı Şöhretler Karması'nın gösteri maçı yapacağını da sözlerine ekleyen Başkan Vekili Güzgülü, Serhat Akın, Tuncay Şanlı gibi Türk futbolunun önemli yüzlerinin bu vesileyle Manisa'da ağırlanacağını dile getirdi. Dev kompleksin Manisa'ya hayırlı olmasını da dileyen Güzgülü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e böylesi önemli bir tesisi Manisa'ya kazandırdığı için teşekkür etti.