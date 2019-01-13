Manisa bir yandan karla bir yandan da selle mücadele etti

Manisa'da son yıllarda yaşanan en büyük afetlerden bir tanesi olan ve yaklaşık 3 gün boyunca devam eden şiddetli yağışlar su baskınlarına neden oldu. Metrekareye yaklaşık 203 kilogram yağışın düştüğü Manisa'da, Büyükşehir Belediyesi de seferberlik ilan etti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli yaklaşık 60 saat boyunca durmaksızın çalışırken, vatandaşlar ve hayvanlar su baskınlarından kurtarıldı, 541 ev ve iş yerine müdahalede bulunuldu. Öte yandan Büyükşehir ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde de karla mücadelesini sürdürdü.

Manisa'da geçtiğimiz günlerde başlayan ve yaklaşık 3 gün boyunca aralıksız devam eden şiddetli yağış sonucu su baskınları yaşandı. Metrekareye yaklaşık 203 kilogram yağışın düştüğü Manisa'da, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü de yaşanan afetten vatandaşların asgari düzeyde etkilenmesi için seferberlik ilan etti. Yaklaşık 60 saat boyunca görev başında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde çok sayıda müdahalelerde bulundu. İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre yapılan müdahaleler sonucunda 115 vatandaş ve çok sayıda hayvan su baskınlarından kurtarıldı. Ayrıca 541 ev ve işyerine müdahale edilerek sular çekildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaşanılabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı Teyakkuz haline olmaya devam edeceği belirtildi.

Karla mücadele de devam etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde de karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Manisa'da etkili olan yağışlarda tüm ekiplerin canla başla mücadele ettiğini ve vatandaşların huzuru için görev başında olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Yüce Allah'tan dileğimiz hepimizi daha büyük afetlerden koruması. İki gün boyunca etkili olan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Büyükşehir ve MASKİ birimlerimiz tüm araç ve ekipmanlarını seferber ederek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için teyakkuzdaydı. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun diyor, özveriyle çalışan Büyükşehir ve MASKİ ekiplerimize teşekkür ediyorum. Allah, bizleri her türlü afetten korusun” diye konuştu.