Manisa Büyükşehir Alaşehir'in yollarını güzelleştiriyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde yoğun bir şekilde sathi kaplama, yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ederken, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Alaşehir ilçesi Evrenli Mahallesi'nde de sathi kaplama çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Himmet Güneş ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceledi. İlgili mahalle muhtarları da inceleme sırasında hazır bulundu. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda vatandaşların güvenliğini ve konforunu arttırmak üzere yol yapım çalışmalarına tüm hızlarıyla devam ettiklerini söyledi.

Yapılan çalışmaları değerlendiren mahalle muhtarları ise memnuniyetlerini dile getirdi. Mahallesi'nde yol yapım çalışmaları devam eden Evrenli Mahallesi Muhtarı Kamil Külcü, “Mahallemizde yapılan yol yapım çalışmasından dolayı öncelikle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve emeği geçenlerden Allah razı olsun. Yapılan hizmetlerden çok memnunuz, bizleri kötü durumdan kurtardığı için. Yapılan çalışmadan çok memnunuz” dedi.

Bahçedere Mahalle Muhtarı Nezir Ertürk ise “Evrenli mahallesinin daha sık kullanacağı yolun bir kısmını biz kullanıyoruz. Bu yolun yıpranmış olması dolayısıyla yapılan yenileme çalışması için tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere bürokratların burada çalışma yapma kararı almış olmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Buradaki park ve sosyal alanların canlanmasına katkı sağlayacağı, meydana gelen kazaların önlenmesinde yararlı olduğu kanaatindeyim. Emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyorum” diye konuştu.