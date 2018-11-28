Manisa Büyükşehir Belediyesi bütçesi oybirliğiyle geçti

oturumunda, Manisa Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılı performans programı, gelir tarifeleri ve 2019 mali yılı bütçesi oybirliğiyle kabul edildi.

Oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis gündem maddeleri oylamasına geçilmeden önce bir açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerleri rahmetle andı.

Konuşmanın ardından meclis gündem maddelerinin oylanmasına geçildi. Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılı performans programı oybirliğiyle kabul edildi. 2019 yılı gelir tarifeleri de yine oybirliğiyle kabul edildi. Büyükşehir Belediyesinin 2019 mali yılı bütçesi oylaması öncesi Bütçe Komisyonu Başkanı İsmail Parmaksız, meclis üyelerine bilgi verdi. Bilgilendirmenin ardından 1 milyar 200 milyon lira olarak belirlenen Manisa Büyükşehir Belediyesinin bütçesi, oybirliğiyle kabul edildi. Toplantıda 17 ilçe belediyesinin bütçeleri de yine oybirliğiyle kabul edildi. Tüm maddelerin oylanmasının ardından 11 Aralık Salı günü, saat 18.00'de toplanmak üzere meclis birleşimine son verildi.

Toplantının sonunda basın mensupları Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e, bütçeyle ilgili alınan kararı sordu. Basın mensuplarının sorusuna yanıt veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Hedeflenmiş olan 1,2 milyar liralık bütçemiz oy birliği ile kabul edildi. Tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabi ki hedefler her zaman daha yukarısıdır. Ancak 2019 yılı içerisinde daha tedbirli, daha tasarruflu hedeflediğimiz bir bütçe noktasında hareket ettik ve bununla ilgili çalışma yaptık. Öncelikle devam eden projelerimiz gündemimizde. Bunları göz önünde bulundurduk. İnşallah 2019 yılının Manisa'ya hayırlara vesile olması temennisinde bulunuyorum. Biliyorsunuz Türkiye'de 30 Büyükşehir Belediyesi içerisinde 2015'te birinci, 2016'da ikinci 2017'de ikinci olmuş bir bütçe performansımız var. 2018'de de yine ilk üçün içerisinde yer alacaktır diye düşünüyorum. 2018 sonuçları da netleştikten sonra sizlerle paylaşma noktasında olacağız. 2019'da da hep beraber göreceğiz. Nasıl ki geçtiğimiz yıllarda bu başarıyı sağladıysak 2019 bütçe gerçekleşmelerinde de bu başarıyı gerçekleştiririz diye düşünüyorum” dedi.

2019 yılı Mart ayının sonunda gerçekleştirilecek yerel seçimlere de değinen Başkan Ergün, “Bu ne sonuç getirir vatandaşımızın takdiri olacak. Partimizin aday göstermiş olması sebebiyle sahada vatandaşlarımıza yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmaya çalışacağız. Vatandaşımız da takdir edecek. Bizi tekrar bu makama layık görürlerse biz bugüne kadar yaptığımız hizmetleri inşallah bundan sonraki yıllarda da yapmaya çalışacağız. Bundan herkes emin olsun” diye konuştu.

MHP ve AK Parti ittifakıyla ortak adaylık konusunun gündemde olduğuna yönelik soruyu da yanıtlayan Başkan Ergün, “Bunun kararını Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın görüşmeleri sonucunda belirlenecek. Bunun üzerine bizim söz söylememiz yanlış olur” dedi.