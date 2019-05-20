Manisa Büyükşehir Belediyesi dolandırıcılara karşı uyardı

Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün özel kalemi olduğunu iddia ederek, iş insanlarının arandığı yönünde ihbarlar alındığı belirtilerek, bu tür dolandırıcılara itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada şunlara yer verildi: “Son günlerde ‘Mustafa Ünlü' adıyla bazı Manisalı iş insanları aranarak büyükşehir belediye başkanımız Cengiz Ergün'ün özel kalemi olduğu ve bir takım taleplerde bulunduğu yönünde belediyemize ihbarlar düşmektedir. Büyükşehir belediyemiz, başkanımız ve tüm yönetim kadroları hiçbir zaman ve hiçbir şekilde herhangi bir talepte bulunmamıştır ve bulunmayacaktır. Hemşehrilerimizden ricamız, bu tür taleplerde bulunanlara itibar etmemeleri ve 155 polis imdat hattına bu kişileri bildirmeleridir”