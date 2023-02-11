Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri deprem bölgesi çalışmaları sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Osmaniye ilindeki arama-kurtarma görevlerini tamamlamasının ardından Adıyaman'a geçti. Besni ilçesinde Üzümlü Sitesi Arı Apartmanı'nda enkaz kaldırma çalışmalarını sürdüren ekipler, afetin yaralarını sarmak için büyük gayret sarf ediyor. Osmaniye'deki çalışmalarını tamamlamasının ardından AFAD koordinasyonunda Adıyaman görevi için bölgeye giden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Besni ilçesinde Üzümlü Sitesi Arı Apartmanı'nda enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Depremin 6. gününde çalışmalarını büyük bir özveri ve hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, depremin yaralarını sarmak için diğer kurtarma ekipleriyle birlikte işbirliği içinde gayret sarf ediyor. Üzümlü Sitesi Arı Apartmanı'nda çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri, enkaz kaldırma çalışmaları çerçevesinde demir kesme makineleri, şarjlı hidrolik kesici ve beton kırıcılar gibi ekipmanlarla bölgedeki diğer kurtarma ekiplerine destek sağlıyor.

Manisa'dan temel ihtiyaçlara yönelik yardımlar yola çıktı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, afet bölgesine destek amacıyla sevk ettiği iş makineleri ve personeller ile arama-kurtarma çalışmalarını sürdürürken, afet bölgesindeki vatandaşlara daha fazla yardımcı olmak amacıyla yeni araç ve ekipman takviyesi gerçekleştirildi ve gönüllü personeller bölgeye hareket etti. İlk günden itibaren araç ve personel desteği veren Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, afet bölgesinde kullanılmak üzere Saruhanlı'lı yardımseverlerin katkılarıyla 7 adet tuvalet, 3 banyo, 1 adet mini konteyner, çeşitli gıda malzemeleri ve 5 personel ile Adıyaman'a doğru yola çıktı.

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, deprem bölgesinde ekip ve ekipmanlarıyla seferber oldu. Depremin ilk gününden itibaren afet bölgesinde depremzedelerin yaraları sarılırken bölgede kullanılmak üzere takviye olarak 1 adet vidanjör, 2 adet konteyner ve 5 personel yola çıktı.