Manisa Büyükşehir Belediyesi gençleri kan bağışı yaptı

Her yaştan vatandaşın kendilerini ilgi duydukları alanlarda geliştirebilmeleri için il genelinde hayata geçirilen gençlik merkezlerinde sosyal sorumluluk projelerine de önem veriliyor. Bu kapsamda merkez Şehzadeler ilçesinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi personelleri, MABEM öğrencileri ve MASMEK kursiyerleri, 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası münasebetiyle kan bağışı etkinliği düzenledi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan'ın da katıldığı ve kan bağışında bulunduğu etkinlikte, Kızılay'ın hayat kurtaran ve muhtacın yanında bir kuruluş olduğuna vurgu yapıldı.

Başta çocuklar ve gençler olmak üzere her yaştan Manisalının ilgi duydukları alanda kendilerini geliştirebilmelerine fırsat oluşturmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde hayata geçirilen gençlik merkezlerinde yalnızca dört duvar arasında eğitimle sınırlı kalmadıklarını belirten Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, sosyal sorumluluk projeleriyle de her zaman farkındalık oluşturduklarını söyledi. Kızılay Haftası'nı da kutlayan Özcan, tüm Manisalıları kan bağışı ve kök hücre bağışı yapmaya davet etti.