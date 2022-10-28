Manisa Büyükşehir Belediyesi 'İklim Değişikliği Çalıştayı'na katıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Muğla, İklim Değişikliğini Konuşuyor' çalıştayına katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından, ‘Muğla, İklim Değişikliğini Konuşuyor' çalıştayı yapıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Salonu'nda yapılan çalıştaya Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Gökçe, Çevre Mühendisi Efnan Bacı, Çevre Mühendisi Berkay Ölmez, Jeoloji Mühendisi A. Beril Günay ve Biyolog Hilal Kutluyer katıldı. Çalıştayın açılışında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Bu kez sadece Muğla değil, dünyanın gündeminde olan bir konu ile ilgili birlikteyiz. Bulunduğumuz coğrafyada bu konuda almamız gereken tedbirleri konuşacağız. Dünyanın gidişatına baktığımızda bizim konuştuklarımız maalesef küçük kalabiliyor. Dünyanın bir an önce birliğe, beraberliğe geçmesi gerekiyor. Türkiye için de aynı. Ortak akılla yeni yol haritası çizmemiz gerekiyor” dedi.

İklim değişikliğinin etkilerinin bilimsel yönden ele alındığı çalıştayda, alanında uzman konuşmacılar değişimin orman yangınları, turizm, kent ve toplum üzerindeki etkilerini tartıştı.