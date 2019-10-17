Manisa Büyükşehir Belediyesi Kütahya'daki tatbikata katıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi 10 ilin katılımıyla Kütahya'da gerçekleştirilen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında düzenlenen Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi (AYDES) destekli ‘Bölgesel Saha ve Masabaşı Tatbikatı'na katıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde yereldeki afet risklerini en aza indirmek için yürütülen çalışmalar kapsamında pilot il seçilen Kütahya'da Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi (AYDES) destekli "Bölgesel Saha ve Masabaşı Tatbikatı" Kütahya'da başladı. Arasında Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın da yer aldığı 10 il tatbikata destek verdi. Kütahya Valiliğinin önderliğinde yürütülen ve 2 gün süren tatbikata Manisa, Bursa, Afyonkarahisar, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Uşak, Çanakkale ve Yalova illerinden 334 personel, 33 ekip, 60 arama-kurtarma aracı ve 5 arama kurtarma köpeği katıldı.

Tatbikatın Manisa ayağında toplantı yapıldı

Tatbikatın Manisa ayağında ise Manisa İl Afet Acil Durum Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda tatbikatın masa başı uygulamaları yapıldı. Tatbikata Manisa İl Afet Acil Durum Yönetimi Operasyon Servisi Yangın Hizmet Grubu İl Yöneticisi Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Hizmet Grup Yöneticileri Mehmet Kaya, Atakan Değer ve Defin Hizmet Grubu olarak Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı personelleri katıldı.

Senaryo olarak Kütahya ilinde deprem kurgulandı

Tatbikatta senaryo gereği Kütahya merkezli 5,6 büyüklüğünde yaşanan deprem konu alındı. Yaşanan deprem sonrasında Kütahya il kriz merkezi tarafından yapılan görevlendirme sonucu destek ili olarak Kütahya'ya, Manisa'dan yangın söndürme, kurtarma ve defin hizmetlerinde görev alacak personel görevlendirildi.