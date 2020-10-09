Manisa Büyükşehir Belediyesi ortak projeyle 100 bin ağaç yetiştirecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediyesi ile Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü arasında yapılması planlanan ortak projeyle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu. Alanda incelemelerde de bulunan Öztozlu, 100 dönüme yakın bir alanda ortak işbirliği ile badem fidanı ve peyzajda kullanılmak üzere ağaç yetiştirileceğini belirterek, ilk etapta 80 bin tanesi badem fidanı olmak üzere toplamda 100 bin ağaç yetiştirileceğini dile getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi ile Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü arasında yapılması planlanan ortak projeyle ilgili görüşmelerde bulunuldu. Kurum Müdürü Mustafa Temiz ile bir araya gelen Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu'ya Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay ile Kent Estetiği Daire Başkanı Hakan Göktaş eşlik etti. Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü'nde incelemelerde de bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilecek proje hakkında bilgiler aktardı. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Beydere çiftliğinde incelemelerde bulunduklarını ifade eden Öztozlu, "Müdürümüzle birlikte hem araziyi gezdik hem de karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Burada ortak bir proje yürüteceğiz Allah'ın izniyle. 100 dönüme yakın bir alanda ortak işbirliğiyle badem fidanı ve peyzajda kullanılmak üzere ağaç yetiştirmesini yapacağız. Sağ olsun müdürüm burada çok nazik bize gerekli sondajından gübre kullanımına yardımcı oldu. Bu bölgede 80 bin adet badem fidanı yetiştirilmesini düşünüyoruz. Bu yetiştirilen fidanlar da 3 yaşına geldiği zaman Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığımız aracılığıyla bir proje yürütüp iklimin badem yetiştirilmesine elverişli olduğu ilçelerimizde dağıtımını gerçekleştirecekler" dedi.

"İlk etapta 100 bin fidan yetiştirilecek"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e projeyi sunduklarında ve Beydere çiftliğinin desteklerde bulunacağı söylediklerinde Başkan Ergün'ün hemen kendilerini görevlendirdiğini ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Biz de vakit kaybetmeden geldik ve yerinde gördük. Karşılıklı işbirliği içerisinde burayı biraz daha hareketlendireceğiz. Bu daha işin başlangıcı. Daha sonrası için de başka fikirlerimiz var. İlk etapta 100 dekar alanda 100 bin adet ağaç yetiştirilecek. Bunların 80 bin tanesi de badem fidanı olacak" diye konuştu.

"Manisa'mız ve ülkemiz için daha güzel şeyler yapacağız"

Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürü Mustafa Deniz ise, "Genel Sekreter Yardımcımıza nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir bilgi alışverişimiz oldu. İnşallah hep birlikte Manisa ve ülkemiz için daha güzel şeyler yapacağız. Bu görüşmemizin Manisa'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.