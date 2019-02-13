Manisa Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Şubat ayı toplantısında İstanbul'da meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen 4 asker rahmetle anıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Toplantısı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis gündem maddelerinin oylanması öncesinde meclis üyelerine seslenen Başkan Ergün, İstanbul'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerimizi rahmetle andı. Başkan Ergün, “İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 evladımız şehit oldu. Olayda helikopterde bulunan Pilot Yüzbaşı Ümit Özer, Yüzbaşı Semih Özcan, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar'ı cennete uğurladık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Ruhları şad olsun. Bu bağlamda, Büyükşehir Belediye Konservatuvarımızın yarın akşam düzenleyeceği konser etkinliğini iptal ettiğimizi de belirtmek isterim. Bir kez daha ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun” dedi.

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını da dileyen Başkan Ergün, “Yapılacak olan seçimlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Adaylıkları açıklanan belediye başkanlarımıza başarılar diliyorum. Önümüzdeki süreçte meclis üyeleri listesi açıklanacak. 31 Mart'tan sonra yeni seçilecek arkadaşlarımızla hizmetler devam edecek. Şimdiden hizmetler için emeği geçen belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Meclis gündem maddeleri arasında Yunusemre Belediyesinin cadde ismi ile ilgili teklifi de görüşüldü. Yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek, 2018 yılı Kasım ayında yaşama veda eden Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Bahri Küçükoğulları'nın adının Akgedik Yunuskent'te bir caddeye verilmesi teklifi oybirliğiyle kabul edildi. Oylamanın ardından söz alan Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, “Bizim için hem acı, hem de bugün isim verdiğimiz için acımızı hafifleten bir gün. Yunusemre Belediye Meclis Üyemiz Bahri Küçükoğulları kardeşimizi kaybettik. Yunusemre Belediye Meclisimizde TOKİ'lerin olduğu bölgede yeni açılan caddeye isminin verilmesi kararını almıştık. Numarataj konusu Büyükşehir'de olduğu için bu meclise geldi. Öncelikle Yunusemre Belediye Meclis üyelerimize, sonrasında kabul oyu veren Büyükşehir Belediye Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Bahri Küçükoğulları'nı rahmetle anan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, “Mekanı cennet olsun. Benim de 30-35 yıllık meslek hayatımda mali müşavirliğimizi yapan bir kardeşimdi. Mekanı cennet olsun, huzur içinde yatsın" dedi. Tüm maddelerin oylanmasının ardından meclis oturumu kapatılmayarak, ara komisyonların çalışabilmesi için 18 Şubat Pazartesi saat 18.00'de yeniden toplanmak üzere birleşime ara verildi.