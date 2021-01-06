Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sümeyye'yi yalnız bırakmadı

Saruhanlı ilçesi Mütevelli Mahallesi'nde, annesi tarafından sırtında taşınmasıyla gündeme gelen ve doğuştan engelli olan 22 yaşındaki Sümeyye Yürük'e, Manisa Büyükşehir Belediyesi tekerlekli sandalye hediye etti.

Saruhanlı ilçesi Mütevelli Mahallesi'nde yaşayan ve doğuştan engelli olan 22 yaşındaki Sümeyye Yürük, geçtiğimiz günlerde annesi Zeynep Yürük'ün sırtında taşınan fotoğrafla gündeme geldi. Paylaşılan fotoğrafın ardından hızla harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları sırasında Yürük ailesinin evlerinin önünde oluşan bozulmaların geçici olarak çözülmesi için dolgu malzemesi döktü. Bunun yanı sıra, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu, Yürük ailesini ziyaret ederek, kızları Sümeyye Yürük'e tekerlekli sandalye hediye etti. Kuğu'ya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu, Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Serdar Özgedik, Saruhanlı MHP İlçe Başkanı Baki Ulu ve Mahalle Muhtarı Mehmet İçigen de eşlik etti. Anne Zeynep Yürük'e, tekerlekli sandalyeyi teslim eden Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu, kızı Sümeyye Yürük'ün sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Yürük ailesine, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de selamlarını ileten Kuğu, “Engelli bireylerimizin yaşamını kolaylaştırmak ve onların toplum hayatına entegre olurken, sorun yaşamamaları için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın çarpıtıldığını vurgulayan anne Zeynep Yürük, “O fotoğrafı, siyasi olarak farklı yerlere çektiler. Evimin önüne Büyükşehir Belediyesi hemen gelip dolgu malzemesi döktü. Allah razı olsun. Bugün, gelip tekerlekli sandalye desteğinde de bulundular” diye konuştu.