Manisa Büyükşehir Belediyesi tüm imkanlarıyla depremzedelerin yanında

Tüm Türkiye'yi derinden yaralayan deprem afetinin ardından, Manisa Büyükşehir Belediyesi tüm imkanlarını deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlar için seferber etti.

Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş de, bölgede Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin canla başla gerçekleştirdiği çalışmaları yakından takip ediyor. Kahramanmaraş'ta, görevden dönen Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle bir araya gelen Metin Memiş, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak depremzedelerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketlerinin sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi tüm imkanlarıyla bölgede bulunan vatandaşların yardımına koştu. Arama-kurtarma çalışmalarından yardım çalışmalarına ve araç ve ekipman desteğine kadar deprem bölgesi için seferber olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, depremzedeler için canla başla mücadele etmeyi sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Aslan ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin cansiperane çalışmalarını yakından takip ediyor. Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, depremin etkilediği illerden Kahramanmaraş'ta, görevden dönen Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle bir araya geldi. Bölgedeki yardım ve arama-kurtarma çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle değerlendiren Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak depremzedelerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.