Manisa Büyükşehir Belediyesi üreticilerin yanında

Kırsal kalkınmanın sağlanması adına çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'a bağlı Kayalıoğlu Mahallesinde bulunan 11 No'lu tarımsal sulama tesisinin motopomp grubunu komple yeniledi. Tesis vatandaşların hizmetine sunulurken, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, üreticilerin yanında olmaya devam edileceğini belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın çalışmalarla görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan üreticilere destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın işlettiği tarımsal sulama tesislerinde sezon kurak geçmesinden dolayı pompaların yoğun kullanımdan kaynaklanan arızaların da bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Akhisar ilçesine bağlı Kayalıoğlu Mahallesinde bulunan 11 No'lu tarımsal sulama tesisinin motopomp grubu komple yenilendi. Tesiste 20 HP gücünde düşey milli motor ve kademesi başta olmak üzere kolon boruları, enerji besleme kabloları, elektrik panosu ve çıkış vanaları yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Sulama tesisinden faydalanarak arazilerini sulayan Kayalıoğlulu vatandaşlar kurak geçen sezonda arızanın itinayla giderildiği ve ihtiyaç duydukları suya kavuştukları için başta Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

“Çitçiye olan desteğimiz devam edecek”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Yaşanan Covid-19 pandemi sürecinde tarımsal üretimin oldukça önem arz ettiğini vurgulayıp, devamlılığın sağlanması için üreticilerin yanında olmaya devam edileceğini ifade etti.