Manisa Büyükşehir Belediyesi yaraların sarılması için kolları sıvadı

Asrın felaketi sonrası Türkiye yaraların sarılması için el ele verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler de afetin ilk gününden itibaren hızla bölgeye intikal ederek çalışmalara destek verdi. Bölgede insani destekleri sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş afet bölgesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı koordinasyonu ile kırsal mahallelerde de malzeme desteğinde bulunuyor. 10 araç ve 20 personel ile malzeme dağıtımına destek veren Büyükşehir Belediyesi, ekipleri yaraların sarılması için hummalı bir şekilde bölgede çalışıyor.

Öte yandan Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, asrın felaketinde depremin merkez üssü ilçelerinden biri olan Pazarcık'taki çalışmalarına devam ediyor. Bölgede görev yapan MASKİ içme suyu ekibi enkaz altında kalan ve kullanılamaz hale gelen içme suyu ana hattında deplase (yönünü değiştirme) işine başladı. Pazarcık'a yeterli su temin edilmesi için ekiplerin bölgedeki çalışması devam edecek.