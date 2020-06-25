Manisa Büyükşehir Belediyesi 'Yaşama Değer Katanlar' finalinde

Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehircilik alanında marka yarışması olan ‘Golden City Awards 2020'de finale kalan 5 büyükşehir belediyesi arasında yer aldı.

Şehircilik alanının marka yarışması olan ‘Golden City Awards 2020'de finale kalan Büyükşehir Belediyeleri arasında Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilk 5 arasında yer aldı. Halk oylaması yapılan marka yarışmasında Ankara Büyükşehir Belediyesi birinci sırada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ikinci sırada, Muğla Büyükşehir Belediyesi üçüncü sırada, Manisa Büyükşehir Belediyesi dördüncü sırada ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi beşinci sırada yer alarak finale kaldı. ‘Golden City Awards 2020'nin bu yılki ana teması, ‘Yaşama Değer Katanlar' olarak belirlendi.