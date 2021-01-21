Manisa Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binasına taşınmaya başladı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından teknik altyapı ve sistemlerin yeni hizmet binasına taşınacak olması nedeniyle 22 Ocak Cuma günü, saat 17.00'den itibaren hafta sonu da dahil olmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi resmi İnternet sitesi ve online işlemlerin servis dışı kalacağı bildirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Manisa Büyükşehir Belediyemizin yeni hizmet binasına taşınma işlemlerinin başlaması nedeniyle Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımız tarafından teknik altyapı ve sistemler, yeni binaya taşınacaktır. Bu sebeple 22 Ocak Cuma günü saat 17.00'den itibaren başlamak üzere hafta sonunu da kapsayacak şekilde İnternet sitemiz ve online işlemler, bu süre içerisinde geçici olarak servis dışı kalacaktır. Vatandaşlarımız, 185 Çözüm Merkezi ile 188 Cenaze Hizmetleri ve ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan taleplerini bizlere ulaştırabilir. Anlayışınız için teşekkür eder, değerli hemşehrilerimizin bilgilerine sunarız.”