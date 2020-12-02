Manisa Büyükşehir Belediyesi yeni tedbir sürecinde de vatandaşın yanında

Korona virüs tedbirleri kapsamında yeni tedbirlerin açıklanmasıyla birlikte harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gıda Bankası'ndan faydalanan 65 yaş üstü vatandaşların evlerine giderek, erzak paketlerini dağıttı. Vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti.

Korona virüs salgını ile mücadele ettiğimiz bu günlerde, artan vaka sayılarıyla bağlantılı olarak yeni kısıtlama tedbirleri getirildi. Bunun üzerine vatandaşların mağduriyet yaşamaması için harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, önemli bir çalışmaya daha imza attı. Çalışma kapsamında il genelinde Gıda Bankası'ndan faydalanan 65 yaş üstü vatandaşlara, aylık erzak paketleri Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri vasıtasıyla evlerinde teslim edilmeye başlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yıllardır özenle sürdürülen Gıda Bankası hizmetinin, korona virüs salgını sürecinde yine itina ile devam ettiğini belirten vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti.