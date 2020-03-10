Manisa Büyükşehir Belediyesinde toplu sözleşme sevinci

Sözleşme ile işçilerin 2020 ve 2021 yıllarında alacakları ücret protokole bağlandı. İmzalanan toplu sözleşmeye göre sürekli işçi statüsünde görev yapan personellere yüzde 18 ve enflasyon farkı oranında maaş artışı yapılırken, 20 ayrı kalemdeki sosyal hakların ücretleri de alınan zam oranında güncellendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında sürekli işçilerin 2020 ve 2021 yılları kapsayan ücret protokolü imzalandı. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Belediye İş Sendikası Manisa Şubesi sürekli işçileri kapsayan iki yıllık toplu sözleşmeye imzaları karşılıklı olarak attı. İmza programında Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Harun Yıldız ve Belediye İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Sezgin yer aldı.

Sosyal hakların ücretleri de güncellendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında imzalanan ve 2020-2021 yıllarını kapsayan toplu sözleşme ile sürekli işçi statüsünde görev yapan personellere yüzde 18 ve enflasyon farkı oranında maaş artışı yapılacak. Ayrıca sözleşme gereği işçilerin almakta oldukları sosyal haklar da aldıkları zam oranında iyileştirildi. Bu doğrultuda öğrenim yardımı, yakacak yardımı ve giyim yardımı gibi yaklaşık 20 kalemde alınan sosyal hakların ücretleri de güncellendi.