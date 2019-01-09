Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde yılın ilk meclis toplantısı

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağan Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis gündem maddelerinin oylanmasından önce meclis üyelerine hitap eden Başkan Ergün, “Yeni bir yıla girmiş olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşarken, 2019 yılının ilk meclis toplantısının da hepimiz için Manisalı hemşerilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Acısıyla tatlısıyla 2018 yılını geride bıraktık. Cenab-ı Allah'tan dileğimiz 2019 yılının ülkemize ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesidir. Perşembe günü gazeteci arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayacağız. Bu vesileyle başta burada bulunan gazeteci kardeşlerim olmak üzere, Manisa'daki basın çalışanı arkadaşlarım ve tüm gazeteci kardeşlerimin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor; aileleriyle, sevdikleriyle sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler geçirmelerini temenni ediyorum. Manisamız için önemli kararların alınacağı ve yatırımların önünün açılacağı Ocak ayı olağan meclis toplantımızda alacağımız kararların hayırlar getirmesini diliyor, bir kez daha hepinizin yeni yılını kutluyorum” dedi.

Meclis toplantısında yeni dönem Denetim Komisyonu üyelerinin seçimi gerçekleştirildi. Yapılan oylamanın ardından komisyona, Can Mercül, İbrahim Onaylı, Mustafa Akın, Ziya Elmalı ve Süleyman Kahramanlar seçildi. Meclis gündem maddeleri arasında İller Bankası nezdinde kredi kullanılabilmesi için Başkan Ergün'e yetki verilmesi talebi oybirliğiyle kabul edildi. Maddenin kabulünün ardından söz alan MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, kararın yatırımlar açısından Manisa'ya hayırlı olmasını diledi. 49 maddenin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısının 12 Şubat Salı günü, saat 18.00'de toplanmak üzere birleşime son verildi.