İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa Büyükşehir Belediyesinden bayrak hassasiyeti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, elverişsiz hava koşulları nedeniyle şehrin çeşitli noktalarında yer alan Türk Bayraklarının zarar görmemesi için topladı.

Hava koşullarının normale dönmesiyle birlikte bayrakların yeniden asılacağı belirtilirken, gösterilen hassasiyet vatandaşlardan da tam not aldı.


Manisa'da şiddetli fırtına, günlük yaşamı zorlaştırıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı teyakkuza geçerken, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri de şehrin çeşitli noktalarındaki Türk Bayraklarının elverişsiz hava koşullarından zarar görmemesi için topladı. Bağımsızlığımızın sembolü şanlı bayrağımızın yırtılma, yıpranma ve yere düşmesi gibi bir olumsuzluk yaşamaması için bayrakları topladıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, hava koşullarının normale dönmesiyle birlikte ay yıldızlı şanlı bayrağımızın da ait olduğu yerlere yeniden asılacağını söyledi. Gösterilen hassasiyet vatandaşlardan da tam not aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.