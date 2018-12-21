Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden evde bakım hizmeti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, geçirdiği trafik kazası sonucu bilinci kapanan ve nefes borusundan açılan delikle yaşamını sürdüren Kadir Kütük'e ziyarette bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, İdari İşler Şube Müdürü Fisun Mersinli ile birlikte, Evde Bakım Hizmetleri verilen Kadir Kütük'e geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi. Baba Hasan Hüseyin Kütük ve anne Hanife Kütük'e acil şifalar dileklerini ileten Akbaş, aileden tedavi süreci hakkında bilgiler aldı. Yunusemre ilçesi Üçpınar Mahallesi güzergahında geçirdiği trafik kazasının üzerinden 5 saat geçtikten sonra çocuklarının yerinin tespit edilebildiğini ve hastaneye kaldırıldığını belirten Kütük ailesi, kazadan sonra bilincini kaybeden oğullarının soluk borusundan açılan delikle nefes aldığını ve yaşamını sürdürdüklerini ifade etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın hemşire, kişisel bakım ve fizyoterapist hizmeti verdiğini belirten Akbaş, Kütük'ün tedavi sürecine destek olmak için gerekli desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Kütük ailesi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Akbaş'a teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, evde bakım ziyaretinin ardından Barbaros Mahallesi Muhtarlığını da ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Siyami Alak ile sohbette bulunan Akbaş, çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.