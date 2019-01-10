Manisa Büyükşehir Belediyesinden İHA muhabirine plaket

İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Kamil Akyol'a yaptığı kutlama ziyaretinde Aysan, günün anısına plaket takdim ederek, “Basının halkın haber alma özgürlüğü için tarafsız şekilde gece demeden gündüz demeden çalışıyorsunuz. Gazeteciler önemli bir görevi üstlenmektedirler. Yoğun bir çalışma temposu içinde haber akışını sağlamaktadırlar.” dedi.