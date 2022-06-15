Manisa Büyükşehir Belediyesinden kırsal kalkınmaya 70 milyonluk destek

70 milyon lira gibi bir bütçeyle üreticinin yanında olduklarını belirten Başkan Ergün, Sarıgöl Belediyesi işbirliğiyle kurulacak dolu savar sistemi, üzüm üreticisine sepet desteği, sulama kooperatiflerine sulama borusu ve sondaj desteği ile yem bitkisi tohumu desteği ile desteklerin devam ettiğini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Haziran ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmaları anlattı. Üreticilere destek olmak amacıyla projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirten Başkan Ergün, “Bildiğiniz gibi bu yıl tarım ve hayvancılık için 70 milyon liralık bir bütçe ayırdık. Tarımsal sulama göletleri ve tesislerinden hayvan içme suyu göletlerine, damızlık koç ve teke dağıtımından, gübre, meyve fidanı, tohum, sepet ve kasa desteğine, kooperatiflerimize sondaj ve sulama borusu temininden zararlılarla biyolojik ve biyoteknik mücadeleye kadar onlarca projeyi hayata geçiriyoruz. Bu bağlamda üzüm üreticilerimize 3 milyon 200 bin lira bedelle aldığımız 100 bin sepet dağıtımımızı, bugün itibariyle şahsımın da katıldığı törenle Manisa merkezden başlattık. Ay sonuna kadar tüm ilçelerimizde sepet dağıtımımızı tamamlayacağız” dedi.

Sarıgöl'e dolu savar sistemi

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ile imzaladıkları işbirliği protokolü hakkında da bilgi veren Başkan Ergün, “Sarıgöl ilçemizde hemen hemen her yıl dolu zararına uğrayan alanlarda 10 adet dolu savar sistemini ilçe belediyemiz iş birliğiyle kuracağız. Böylece 10 bin dekar bağ alanını Allah'ın izniyle doluya karşı koruma altına almış olacağız. Ayrıca koyun banyosu olarak ifade edilen Küçükbaş Hayvan Yıkama Aracı ve Sensörlü İlaçlama Makinesi alım süreçlerini de başlattık. İnşallah yakın zamanda bu ekipmanlarımızı da hemşehrilerimizin kullanımına sunacağız” dedi.

Manisalı 4 bin üreticiye sulama desteği

Yüzde 75 Büyükşehir Belediyesi hibe desteğiyle Yem Bitkisi Tohumu müracaatlarını almaya başladıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Ergün, “1 Temmuz'a kadar başvuruları toplayacağız. Tohumların ekim döneminden önce üreticilerimize teslim etmeyi planlıyoruz. 60 bin zeytin kasası için de 7 Temmuz tarihine ihale günü alındı. Hasat sezonu öncesi üreticilerimize teslim edilecek şekilde planlamamızı yaptık. 8 ilçemizdeki 34 kooperatifimize de sulama borusu ve sondaj desteğinde bulunacağız. Bu destek, 6 bin dekar arazinin sulu tarıma açılması anlamına geliyor. Aynı zamanda mevcut sahalardaki sulama borularında da yıpranan borular yenilenerek kayıp kaçakların önüne geçeceğiz. Kooperatif üyesi olan 4 binden fazla üreticimiz, bu tesislerden yararlanacak. Şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.