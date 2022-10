Manisa Büyükşehir Belediyesinden sulama kooperatiflerine destek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, BESOT Konferans Salonu'nda tarımsal sulama kooperatiflerinin başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Manisa üzümün, zeytinin başkenti. Ürettiğimiz ürünler sadece Türkiye'de değil dünyanın bir çok ülkesinde tüketiciyle buluşuyor. Ülkemizde sadece üzümden 500 milyon dolarlık katkı sağlayan iliz. Zeytin ve zeytin yağında da hızla ihracat rakamlarımızı arttırıyoruz. Kanatlı hayvanın başkentiyiz. Tavukçulukta Türkiye birincisi, yumurtada Türkiye ikincisiyiz. Dolayısıyla biz hem ülkemizin karnını doyurmada hem de dünyaya ihracat konusunda çok önemli katkılar sağlıyoruz. Bugün de arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre Başkanımız Cengiz Ergün 16 milyon TL'lik bütçeyi tarıma aktarmış. Sulama gibi, her su damlasının çok kıymetli olduğu bir dönemde ve toplu sulamaları hem su kaynağını etkin kullanılması hem çiftçinin maliyetinin azaltılması anlamında çok önemli olduğu bir dönemde suyun kısıtlı enerjinin maliyetli olduğu bu dönemlerde bu projeler daha anlamlı oluyor” dedi.

“İçecek bir damla suya dahi muhtaç olacağız”

İklim değişikliği ve buna bağlı olarak kuraklık tehlikesinin tüm dünyayı tehdit ettiğine dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Kuraklık ve seller neredeyse her ülkenin gündeminin ilk sırasında yer alıyor. Her ne kadar nehirlerimiz ve göllerimiz olsa da şuan su kıtlığı çeken bir ülkeyiz. Eğer gerekli tedbirleri almazsak, 20 yıl içinde maalesef su fakiri bir ülke konumuna geleceğiz. İçme suyu noktasında 15-20 yıl önce 50 metrelerden suya ulaşırken, bugün bu seviye 350-400 metrelere kadar indi. Tarımsal sondajlarımız da aynı şekilde. Ovalarımızdaki mevcut sondajlarımız her geçen gün kuruyor ve artık suyu daha derinden çıkarma noktasındayız. Maalesef ki yağışlar istediğimiz seviyede olmadığı için barajlarımızda da su yok. Bu durum, günlük yaşantımızı ve tarımsal üretimimizi her geçen gün daha fazla olumsuz yönde etkilemektedir. Her zaman ne söylüyoruz? Su yoksa, hayat da yok! Suyumuzu daha bilinçli kullanmalıyız ve israf etmemeliyiz. Aksi takdirde içecek bir damla suya dahi muhtaç olacağız. İşte bu çerçevede tarımsal sulamada verimliliği arttırmak ve kurak arazileri sulu tarıma açmak için önemli projeler ürettik, üretmeye de devam ediyoruz. Büyükşehir uhdesinde 26 adet tarımsal sulama tesisimiz var. 16 bin dekar alanda 1.200 çiftçimize tarımsal sulama amaçlı su temin ediyoruz. Suyun metreküpüne 1 lira 15 kuruş gibi bir bedel alıyoruz. Yani elektrik maliyetinin de altında, sembolik ücretle çiftçimize destek oluyoruz” diye konuştu.

Sulama kooperatiflerin destek konusunu da oldukça önemsediklerini ifade eden Başkan Ergün, “Bu çerçevede geçtiğimiz yıl, o dönemin parasıyla 2 milyon 100 bin TL'lik bedelle 22 bin metre sulama borusu desteği sağladık. Bu yıl da 9 milyon 100 bin TL yatırımla 48 bin metre sulama borusu aldık. Bu boruları 26 kooperatifimize dağıttık ve kendi bünyemizdeki 6 mahallede işlettiğimiz sulama tesislerinde kullandık. Bu çalışmamızla hem 6 bin dekar arazi sulamaya açıldı hem de su kayıpları önlendi. Hayırlı uğurlu olsun. Bunun yanında 7 adet tarımsal sulama amaçlı havuz ve deponun ihalesini yaptık ve yer teslimini gerçekleştirdik. Akhisar ilçemiz Çobanhasan ve Alaşehir ilçemiz Şahyar Sulama Kooperatifine 300 tonluk sulama deposu; Demirci ilçemiz İmrenler ve Mahmutlar mahalleleri ile Kırkağaç ilçemiz Halkaavlu ve Kula ilçemiz Emre mahallesine de 100'er tonluk sulama havuzu inşa edeceğiz. Bu yatırımımıza Demirci ilçemiz Sayık ve İmrenler mahallelerindeki 200 tonluk sulama havuzu inşaatı ile start verdik. Bu çalışmamızın bedeli de 3 milyon 800 bin TL'dir” dedi.

“1600 dönüm alan sulamaya açılacak”

5 sulama kooperatifin 6 adet sondaj için jeolojik etütlere başladıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Ergün, diğer çalışmaları da şöyle sıraladı: “Etüt sonrasında sondaj açılması için ihalesi yapılacak. Alaşehir ilçemiz Azıtepe, Salihli ilçemiz İğdecik ve Sarıgöl ilçemizdeki Avşar ve Çavuşlar mahallerine 1'er adet olmak üzere yine Sarıgöl ilçemiz Alemşahlı mahallemize 2 adet sondaj açacağız. Bu çalışmamızı da azalan su kaynaklarına çözüm bulmak düşüncesiyle hayata geçiriyoruz. Desteklerimiz bunlarla sınırlı değil! 1.600 dönüm kurak arazinin sulamaya açılacağı Soma ilçemiz Beyce, Kırkağaç ilçemiz Kocaiskan, Şehzadeler ilçemiz Gökbel, Ahmetli ilçemiz Matdere ve Gördes ilçemiz Beğel mahallelerindeki çalışmalarımızda önemli mesafeler kat ettik. Fiyat farkları ile 7 milyon liranın üzerinde bir yatırım yapıyoruz. Soma, Kırkağaç ve Şehzadeler ilçelerimizdeki çalışmalar tamamlandı. Bu çalışmamızda da artık sona geldik diyebiliriz. Bu yatırımlarımızın dışında 28 adet taral doldurma tesisi ile çiftçilerimize ücretsiz hizmet veriyoruz. Bunlara ilave olarak bu yıl 11 tane daha yaptık. 8 tesiste de çalışmalarımız devam ediyor. Bu da yaklaşık 1,5 milyon TL gibi bir bedele tekabül ediyor”

Konuşmanın ardından Başkan Ergün, sulama kooperatiflerinin yöneticileriyle boru, sondaj, tarımsal sulama amaçlı su deposu ve havuz desteği çerçevede işbirliği protokolü imzaladı. Başkan Ergün, toplantıda sulama kooperatiflerinin sorunlarını ve taleplerini de dinledi. Program, günün anısına hatıra fotoğraflarının çektirilmesi ve hediyeleşme ile son buldu.

Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu ve Funda Solak, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Gökhan Çevik, Emre Özünlü ve Erman Aydınyer, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Büyükşehir ve MASKİ Daire Başkanları, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay ile sulama kooperatifleri başkan ve yöneticileri katıldı.