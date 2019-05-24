Manisa Büyükşehir Belediyesinden tarihi binaya restorasyon

Manisa'daki tarihi dokuyu korumak amacıyla yoğun bir çalışma sarf eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Bakkal Şükrü Evi'nde gerçekleştirdiği restorasyon çalışmasını tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir'de yıkılmaya yüz tutmuş ve harabe görünümdeki Bakkal Şükrü Evi'ne can verdi. Cumhuriyet Dönemi mimari eserlerinden olan yapıda özenle restorasyon çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, bu önemli yapıyı gelecek kuşaklara taşıdı. Tarihi yapının dokusunu uygun iç tasarımı, peyzaj uygulaması ve restorasyonu ile ilçe turizmine hizmet veren yapı ziyaretçilerini ağırlıyor. Yapılan çalışmayla birlikte tarihi yapının tüm güzelliklerinin ortaya çıktığını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “İl genelinde kültürel ve tarihi değerlerimize sahip çıkıyoruz. Bu anlamda Alaşehir ilçemizde de harabe görünümde olan bu tarihi yapıyı eski ihtişamına kavuşturduk” dedi.