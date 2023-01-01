Manisa Büyükşehir Belediyesinden üreticiye damızlık koç ve teke desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin ellerindeki koyun ve keçi sürülerine, yüksek vasıflı erkek damızlıkların katılımları sağlanarak verimliliğin arttırılması amacıyla hayata geçirdiği ‘Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirme Projesi'ni bu yıl 500 koç ve 50 teke ile sürdürecek. 2 Ocak Pazartesi günü başvuruların alınmaya başlanacağı projede, üreticiler, 30 Ocak tarihine kadar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurabilecekler.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün 2023 yılı tarımsal ve kırsal kalkınma bütçesini 122 milyon TL olarak açıklamasının ardından, üreticilere verilecek destekler de bir bir açıklanmaya başlandı. Uygulamaya aldığı projeler ile üreticilerin gelirlerini arttırmaya yönelik çalışmalar içinde bulunan Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği ‘Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirme Projesi'ni bu yıl desteği arttırarak devam ettirecek. Üreticilerin elinde bulunan koyun ve keçi sürülerine yüksek vasıflı erkek damızlıkların katılımıyla kan değişimi sağlanarak işletmelerin mevcut verimliliğinin arttırılması ve sürü ıslahının sağlanması amacıyla Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen projede, yüzde 75 hibe desteği ile 500 adet damızlık koç, 50 adet damızlık teke dağıtımı gerçekleştirilecek.

Projeden kimler faydalanacak?

Projeden, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Kayıt Sistemlerine kayıtlı olan ve en az 30, en fazla 150 adet anaç koyun hayvan varlığına sahip, programlı aşıları eksiksiz yaptırmış yetiştiriciler yararlanabilecek. Şartları uyan ve projeden yararlanmak isteyen üreticiler, 2 Ocak Pazartesi itibariyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuru yapacak. Yapılan başvurular projedeki teknik komisyon tarafından değerlendirilecek. Proje tutarının yüzde 75'i Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe olarak karşılanacak. Başvurusu olumlu sonuçlanan yetiştiriciler proje katılım payı olarak yüzde 25'lik bedeli Manisa Büyükşehir Belediyesi veznelerine yatırarak projeye katılım sağlayacak. Yetiştiriciler projede almış oldukları damızlık koç ve tekelerin bakımını sağlayacak, proje takip süresince kesmeyecek, satmayacak ve başka işletmelerde kullandıramayacak. Proje takibi 6 aylık dönemlerde 2 yıl boyunca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından yapılacak.

Dağıtımı yapılacak hayvanların seçimi yapıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesinin yüzde 75'lik hibe desteği verdiği projede dağıtımı yapılacak olan damızlık hayvanların seçimi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Şadan Aslay ve teknik ekibi, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ali Gök ve teknik ekibinin çalışmasıyla Bursa Karacabey TİGEM'den yapıldı.