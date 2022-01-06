Manisa Büyükşehir Belediyesinin fabrikasında 1 milyon 828 bin 990 kilit parke üretildi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde hayata geçirilen ve kamu kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlayan Salihli Beton, Taş Bordür ve Büz Fabrikası'nda 2021 yılında 861 bin metrekare kilit parke taşı ve 28 bin renkli kare taş üretimi yapıldı.

Manisa'nın kaynaklarının Manisa'da kalması amacıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde hayata geçirilen ve Salihli Beton, Taş, Bordür ve Büz Fabrikası'nda üretim aralıksız devam ediyor. 2019 yılı Ocak ayında faaliyete geçen ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün büyük önem verdiği tesiste üretilen kilit parke taşları, bordür, beton boru ve büzler, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün projeleriyle Manisalıların kullanımına sunuluyor.

2021 yılında da aralıksız üretime devam eden Salihli Beton, Taş Bordür ve Büz Fabrikası'nda, yıl boyunca 861 bin metrekare kilit parke taşı ve 28 bin renkli kare taş üretildi. Aynı fabrikada ayrıca çeşitli ebatlarda 98 bin 935 metre bordür üretimi yapılırken, 28 bin 318 adet farklı ebatlarda beton boru üretimi de yapıldı. Öte yandan 2019 yılında faaliyete geçen fabrikada bugüne kadar, 1 milyon 828 bin 990 metrekare kilit parke taşı, 255 bin 237 metre bordür ve 66 bin 148 adet beton boru üretimi gerçekleştirildi.

Manisa'nın kaynaklarının Manisa'da kalması amacıyla harekete geçerek Salihli Beton, Taş Bordür ve Büz Fabrikası'nı hizmete kazandırdıklarını ve yapılan çalışmalarla kamu kaynaklarının etkin kullandığını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Ersoy Vitaş, “MASKİ Genel Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği alt yapı ve üst yapı malzemelerinin ve yanı sıra Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın üst yapı malzemelerinin tedariki Salihli Kilit Parke Taşı Fabrikasından karşılanmakta. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde, Manisalılara en iyi hizmeti sunmanın çabası içerisindeyiz. Bu noktada da çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.