Manisa Büyükşehir Belediyesinin nakil ambulansı hastaların yanında

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yaşlı, engelli ve yatalak duruma olan hastaların sağlık tesislerine ulaşımı noktasında hizmet veren Hasta Nakil Ambulansı ve uzman personeli, 2021 yılında bin 297 kişinin sağlık tesislerine ulaşımı noktasında Manisalılara hizmet verdi.

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaşlı, engelli ve yatalak durumda olan hastaların sağlık tesislerine ulaşımı noktasında hizmet vermeye devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Hasta Nakil Ambulansı ve uzman personeli tarafından evlerinden alınan vatandaşlar, sağlık tesisinde tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar evlerine bırakılıyor. Uygulama hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, "Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı olarak özellikle yaşlı, engelli ve yatalak durumdaki hastaların sağlık tesislerine ulaşımı noktasında hizmet vermekteyiz. Uzman personelimiz tarafından, vatandaşlarımızı evlerinden alıp, sağlık tesisinde tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar evlerine bırakmak suretiyle vatandaşlarımıza Büyükşehir Belediyesi olarak destek oluyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin “Hasta Nakil Ambulansı”ndan 2021 yılında bin 297 hastanın faydalandığını belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, "2022 yılında ise şu ana kadar 900'ün üzerinde hastamız bu hizmetten yararlandı. Önümüzdeki dönemler için Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla ikinci bir ambulans almak üzere girişimlere başladık. İnşallah ekibimizi ve ambulans sayımızı arttırarak vatandaşlarımıza daha da iyi bir şekilde hizmet vermeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.