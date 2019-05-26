Manisa Büyükşehir Belediyespor U14 takımı en iyi 22 arasında

Manisa Büyükşehir Belediyespor U-14 Futbol Takımı, Aydın'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası 1. kademe futbol müsabakalarında final maçında karşılaştığı Buca Belediyespor'u Ahmet, Ömer ve Berke'nin attığı gollerle 3-0 mağlup ederek önemli bir şampiyonluğa imza attı ve Türkiye'de en iyi 22 takım arasına kalmayı başardı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor U-14 Futbol Takımı, Aydın'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası 1. kademe futbol müsabakalarında final maçında, Adnan Menderes Stadı Yan Sahası'nda Buca Belediyespor'la karşılaştı. Güçlü rakibini Ahmet, Ömer ve Berke'nin attığı gollerle 3-0 mağlup etmeyi başaran Manisa Büyükşehir Belediyespor U-14 Futbol Takımı, Türkiye'de en iyi 22 takım arasına kalmayı başardı ve Türkiye Şampiyonası 2. kademe futbol müsabakalarında mücadele etmeye hak kazandı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar, Manisa ASKF Başkanı Erol Timur ve Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Şenbilgiç, final maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor U-14 Futbol Takımı'nı yalnız bırakmadı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor U-14 Futbol Takımını final maçında yalnız bırakmayan Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar, şampiyonluğa uzanan U-14 Futbol Takımının genç futbolcularını ve teknik ekibini tebrik ederek, “U-15 Futbol Takımımızın ardından U-14 Futbol Takımımızda önemli bir başarı elde etti. Bu başarıyı bizlere yaşatan genç futbolcularımızı, teknik ekibimizi ve şampiyonlukta emeği geçen herkesi alınlarından öpüyorum. Manisa Belediyespor Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve kulüp başkanımız Mevlüt Aktan'a da desteklerinden dolayı teşekkür ediyor ve 1. kademe Türkiye Şampiyonluğunu onlara armağan ediyoruz” diye konuştu.