Manisa Büyükşehir Belediyespor'a stoper takviyesi

Geçtiğimiz sezon Kastamonuspor 1966 formasını terleten 32 yaşındaki tecrübeli stoper Mustafa Çakır, kendisini 2 yıllığına Manisa Büyükşehir Belediyesporlu yapan sözleşmeye imzasını attı.

Yeni sezon öncesi kadrosunu takviyelerle güçlendiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, savunma hattına tecrübeli bir ismi dahil etti. Geçtiğimiz sezon Kastamonuspor 1966 formasını terleten Mustafa Çakır, Manisa Büyükşehir Belediyespor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Uncubozköy Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan ile bir araya gelen 32 yaşındaki tecrübeli isim, Manisa Büyükşehir Belediyespor gibi hedefleri olan ve başarıya endeksli bir kulübe dahil olmaktan mutlu olduğunu ifade etti. İmzanın her iki taraf için hayırlı olmasını dileyen Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan da, yeni sezonda hedeflerinin bir üst lig olduğunu belirterek, takviyeleri buna göre yaptıklarını söyledi.