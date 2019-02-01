Manisa Büyükşehir Çözüm Merkezinden yüzde 99 geri dönüş

Vatandaş memnuniyeti için 08.00-00.30 saatleri arasında çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, çözüm merkezi ile Manisalıların yanında olmaya devam ediyor. Çağrı merkezine ulaşarak talep, istek ve şikayetlerini ileten vatandaşlardan 2018 yılında 186 bin kayıt alındığı belirtilirken, hem Manisa Büyükşehir Belediyesi hem de MASKİ ile ilgili gelen taleplere verilen yanıtlar sayesinde il genelinde birçok problem hızlı bir şekilde ortadan kaldırıldı. Bir günde ortalama bin 400 çağrı alan çözüm merkezi personeli, bu çağrıların yüzde 40'ı için kayıt açarken, geri kalan yüzde 60'lik dilim için ise gerekli bilgilendirmeyi yaparak vatandaşa çözüm üretti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Manisalılara hak ettiği hizmetleri sunmak için yoğun mesai harcadıklarını ifade ederek, “Tüm birimlerimizle, 17 ilçede 1088 mahalleye hizmet veriyoruz. Büyükşehir belediyemiz ve MASKİ ile ilgili il genelinden gelen talep, istek ve şikayetler sorumlu birimlere aktarılıyor. Bu sayede, ortaya çıkan sıkıntılara kısa sürede çözüm üretiyoruz. Vatandaşlarımız 444 99 45'i veya 185 çağrı merkezini arayarak kayıt oluşturabiliyorlar. 24 personelimiz ile verdiğimiz hizmet kapsamında 2018 yılında 186 bin başvuru aldık. Önemli nokta ise vatandaşlarımıza yüzde 99 oranında bir geri dönüş sağladık. Bu sayede vatandaşlarımızın hizmet binalarına gelmelerine gerek kalmadan işlemleri hallediliyor. İlimiz için yaptığımız bu önemli hizmette, büyükşehir belediyemizin sorumluluğu dışında gelen talepleri de ilgili kurumlara yönlendirerek, Manisalılar için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi.