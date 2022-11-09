Manisa Büyükşehir damızlık koç desteğine hazırlanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin ellerindeki koyun ve keçi sürülerine, yüksek vasıflı erkek damızlıkların katılımları sağlanarak verimliliğin arttırılması amacıyla hayata geçirdiği ‘Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirme Projesi' çerçevesinde üreticiye hibe destekli sunacağı koçların seçimi için Bursa Karacabey TİGEM ve Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nde incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle geçtiğimiz yıl başlattığı ‘Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirme Projesi' çerçevesinde, 2023 yılı Şubat-Mart aylarında dağıtılması planlanan 500 damızlık koç için çalışmalarını sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesinin yüzde 75'lik hibe desteğiyle üreticiyi destekleyeceği proje çerçevesinde dağıtımı yapılacak olan damızlık hayvanların seçimi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Şadan Aslay ve teknik ekibi, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ali Gök ve teknik ekibi ile Bursa Karacabey TİGEM ve Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret etti. Seçimi yapılacak olan damızlık koçların, projeye dahil olan yetiştiricilere proje çerçevesinde ulaştırılacağı belirtildi.