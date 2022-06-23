Manisa Büyükşehir ekipleri gece-gündüz çalışıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, gece saatlerinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, son durum hakkında bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri il genelindeki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yapılan çalışmalar il genelinde devam ederken, ekipler çalışmaları en kısa sürede tamamlamak ve vatandaşların hizmetine sunmak için gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Akhisar ilçesi Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddesi devamı Gölmarmara yolu üzerinde sıcak asfalt çalışması yapan ekipleri Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Öztozlu, yapılan çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Öztozlu'ya ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay eşlik ederken, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Doğan Ensivri ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürvekili Kağan Tunçelli ve şube müdürleri yer aldı.

Başkan Ergün'e teşekkür

Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğan Ensivri gece saatlerinde yapılan sıcak asfalt çalışması için, “Saatlerimiz şu an 22.00 civarları. Arkadaşlarımız sağ olsun gece gündüz demeden, Kirazoğlu Devlet Hastanesi önünden başlayarak 6 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasını bu gece tamamlayacaklar. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu bu saatte burada, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay burada. Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e çok teşekkür ederim. Bu bize, Akhisar halkına verdiği değeri gösterir. Bu medeniyettir, Akhisar böyle yollar görmedi. Bundan sonrada program değişmezse Akhisar Kırbağlar yoluna geçilecek. Orası bizim için önemli bir yol. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ederiz” dedi.

“Mesai mefhumu gözetmeksizin”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay sıcak asfalt çalışmasıyla ilgili olarak verdiği teknik bilgilerde, “Akhisar ilçemizin karayolları ağından çıkan, çevre yolu yapılmasıyla birlikte kent merkezine hizmet veren, eski çevre yolundan ilçe merkezine ulaşımı sağlayan Hilaliye Caddesi, sonrasında belediye önündeki meydandan Şehit Cemal Ilgaz Caddesi'yle birlikte Gölmarmara istikametine giden çevre yoluna bağlantıyı sağlayan 6 kilometrelik güzergahta çalışmamızı tamamlamak üzereyiz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile gece gündüz demeden 7/24 saat mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız burada çok hızlı bir şekilde trafik güvenliğini ve konforunu sağlayarak vatandaşlarımızın ulaşımına açmayı sağlamak. Bilindiği üzere Hilaliye Caddesi ile Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddemizde Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen prestij cadde çalışmamız vardı. Burada kaldırımların yenilenmesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından altyapının yenilenmesi sonucu iki caddede yaklaşık 3,5 kilometrelik bir alanda topyekun çalışma yürütüldü. Yol aydınlatmalarının da montajının ardından sıcak asfalt çalışmalarına başladık. 6 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasını tamamladıktan sonra Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün müjdelediği üzere Rumeli Caddesi olarak bilinen Zeytinliova kavşağından sonra Zeytinliova Mahallesi ve çevredeki mahallelere servis veren 3 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışmamıza devam edeceğiz. Buranın ardından oradaki çalışmalarımıza başlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz” dedi.