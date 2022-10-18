Manisa Büyükşehir ile üniversite arasında örnek iş birliği

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) işbirliğinde farklı şehirlerden üniversiteye gelen öğrencilerin Manisa'yı tanıması ve aidiyet duygularının geliştirilmesi amacıyla örnek bir işbirliğine imza attı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlik çerçevesinde İletişim Fakültesi öğrencileri, Manisa'yı Büyükşehir Belediyesi ile tanıyor. 17-22 Ekim tarihleri arasında Manisa'yı tarihi, turistik ve kültürel yönleriyle öğrenmek amacıyla İletişim Fakültesi öğrencileri; Şehzadeler Parkı, Sultan Cami, Tıp Tarihi Müzesi, Muradiye Cami, Yeni Han ve antik çağlara konu olan Ağlayan Kaya'yı ziyaret ettiler. Programda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Göksel Topçu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ve İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Prof.Dr. Nuray Yılmaz Sert ile Dr. Öğretim Üyesi Göker Gülay yer aldı. Programda, belediye ve üniversite işbirliğinin önemine değinilerek, öğrencilerin Manisa'da daha fazla vakit geçirmesi ve aidiyet duygularının artması için bu tür etkinliklerin önemli olduğu ifade edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin 2013 yılında şehre kazandırmış olduğu Çanakkale Şehitleri müzesi ve Atatürk Sergi Salonu'nu Tarihçi Mehmet Şahin'den dinleyen öğrenciler, sergi salonunu beğeniyle karşıladılar. Grubun buradan sonraki rotası Manisa'ya yeni yapılan Yunusemre Belediyesine ait Osmanlı Müzesi oldu. Öğrenciler, Osmanlı Müzesini de rehberler eşliğinde ilgiyle gezdiler. Gerçekleştirilen Manisa gezisi için ev sahipliğinden dolayı üniversite öğretim üyeleri ve öğrencileri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ettiler.