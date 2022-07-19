Manisa Büyükşehir İtfaiyesi Gördes yangını için seferber oldu

Manisa'nın Gördes ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını devam ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de söndürme çalışmalarına büyük destek veriyor.

Gördes ilçesi Karayağcı Mahallesi'nde anız yangının ormanlık alana sıçraması sonucu başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 helikopter, 8 yangın söndürme uçağı, 1 nakliye ikmal uçağı, 49 arazöz, 7 su ikmal aracı, 6 dozer ile müdahale ediliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da yangının başlamasının hemen ardından ekiplerini seferber etti. Daire Başkanlığına bağlı 26 itfaiye aracı, 6 MASKİ aracı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi dozerleri bölgede çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 55 itfaiye personeli de yangına karşı mücadele ediyor. Ayrıca Akhisar askeri hava alanında belediyeye ait tankerler uçaklara su takviyesi için hazır bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal ve Zabıta Daire Başkanı Evren Yıldız da yangının yaşandığı bölgede çalışmaları yakından takip ediyor.