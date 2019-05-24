Manisa Büyükşehir İtfaiyesi her duruma hazır

Vatandaşların can ve mal güvenliği için canla başla çalışan itfaiye personeliyle sohbet eden Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye teşkilatının il genelinde 55 nokta, 640 personel ve 161 araçla yaşanabilecek olumsuzluk durumlara karşı hazır olduğunu vurguladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu sırasıyla Merkez, Kırtık ve Sanayi İtfaiye Grubu'nu ziyaret etti. Öztozlu'ya Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ergün Aksoy ve şube müdürleri eşlik etti. İtfaiye personeliyle tek tek sohbet eden Öztozlu, birimleri tek tek gezdi. İtfaiye Teşkilatının tarihinin Osmanlı Devleti'ne dayanan köklü bir çınar olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Bu anlamda Manisa Büyükşehir Belediyemizde, ilk yapılanma sürecinde itfaiye teşkilatına önemli yatırımlar yapıldı. İl genelinde hızla itfaiye yapılanmalarımızı tamamlayarak, müfrezeler kurularak, araç ve tesisat donanımını güçlendirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye teşkilatı olarak il genelinde 55 noktada 640 personel, 161 araçla yaşanabilecek olumsuzluk durumlara hızla müdahale ediyor” dedi.

Vatandaşların can ve mal güvenliği için canla başla çalışan itfaiye teşkilatının önemine de Öztozlu, “İtfaiyecilik birinci sınıf mesleklerin arasındadır. Bu Avrupa'da da Amerika'da da böyledir. Kariyer meslek guruplarının arasındadır. Ülkemizde de bu son yıllardaki atılımlarla itfaiyecilik mesleği gerçekten gözde olmaya başlamıştır. Buna yönelik olarak bizlerin de çalışmaları bulunuyor. Öğrenciler de itfaiye teşkilatımızı ziyaret ederek meslek hakkında bilgi alıyor. Bu vesileyle itfaiye teşkilatına maddi ve manevi desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, emekliye ayrılan eski daire başkanımız Ali Gül'e ve emek veren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Vatandaşları uyardı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ergün Aksoy ise yaz sezonunda yangınlara karşı vatandaşları uyararak,“Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak 7/24 yangın ve diğer olası afetlere karşı hazırız. Bu vesileyle yaz aylarında meydana gelen bahçe, ot ve anız yangınları konusunda vatandaşlarımızın biraz daha duyarlı olmasını rica ediyorum. En küçük bir yangın söndürülmese diğer bölgelere sıçrayarak büyük bir felakete sebep vermektedir. Bu anlamda yangının söndürülmesi kadar önceden önlenmesi de önemlidir” diye konuştu.