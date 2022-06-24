Manisa Büyükşehir İtfaiyesi Marmaris'te görev başında

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatıyla Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahale çalışmalarına destek olmak amacıyla bölgeye giden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Değirmendere mevkiinde çalışmalara destek veriyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Salı günü akşam saatlerinde başlayan yangına dört koldan müdahale çalışmaları devam ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatıyla bölgeye intikal etti. Bölgede Değirmendere mevkiinde konuşlanan Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, söndürme ve soğutma işlemlerini özveriyle yürütüyor. Bölgede koordineli bir şekilde yangına müdahale edildiğini ve bir an önce söndürülmesi için herkesin canla başla mücadele verdiğini belirten İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, başta Marmaris halkı olmak üzere, tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.